Riesen-Schaden! Gartenlaube im Harz brennt lichterloh

Wernigerode - In der Nacht auf den Valentinstag musste die Feuerwehr in den Landkreis Harz ausrücken. Eine Gartenlaube hatte auf unbekannte Weise Feuer gefangen.

Im Landkreis Harz brannte in der Nacht eine Gartenlaube. © Polizeirevier Harz

Ein 58 Jahre alter Augenzeuge bemerkte, wie die Laube im Kleingartenverein "Am Tünneckenberg" in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) brannte und verständigte den Notruf.

Die Kameraden der Feuerwehr begannen vor Ort augenblicklich mit den Löscharbeiten, konnten die Parzelle aber nicht retten. Der Bungalow brannte komplett aus.

Nach zweieinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden, teilte das Polizeirevier Harz am Samstag mit.

Durch die Brandausbreitung wurde eine Stromleitung beschädigt, sodass die komplette Anlage stromlos geschaltet werden musste.

Die Pächter des Grundstücks, ein Ehepaar aus Stapelburg, waren zum Brandzeitpunkt glücklicherweise nicht vor Ort und wurden über die Geschehnisse informiert.