Brandsatz in Mehrfamilienhaus geworfen: Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen - Brandanschlag auf ein Mehrfamilienhaus am Samstagabend in Mühlhausen ( Thüringen ). Zum Glück wurde niemand verletzt und das Feuer erlosch schnell.

Für die Feuerwehr war der Einsatz nach kurzer Zeit beendet. Das Feuer erlosch selbstständig. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Gegen 22.15 Uhr wurden die Polizei und die Feuerwehr zu einer schweren Brandstiftung in die Kleine Waldstraße gerufen.

Derzeitigen Erkenntnissen der Polizei zufolge warf ein bislang unbekannter Täter einen Brandsatz in den Eingangsbereich des Hauses.

Großes Glück: Das Feuer erlosch nach kurzer Zeit selbstständig. Zudem wurde niemand verletzt.

Der Täter flüchtete anschließend mit seinem Mountainbike in Richtung Karl-Marx-Straße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Person bisher noch nicht gefunden werden.