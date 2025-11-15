Brandserie im Erzgebirge? Erneut steht Kleidercontainer in Flammen

Adorf - Erneut kam es in Adorf ( Erzgebirge ) wegen eines brennenden Kleidercontainers zu einem Feuerwehreinsatz. Insgesamt sechs Container standen bereits in Flammen.

Am Freitagabend brannte bereits der sechste Kleidercontainer. © André März

Gegen 23.20 Uhr am Freitagabend wurden die Einsatzkräfte in die Adorfer Hauptstraße zu einem Einkaufsmarkt gerufen. Wieder brannte ein Kleidercontainer.

Das Feuer konnte laut Einsatzleiter Rico Bochmann schnell gelöscht werden. Dabei wurde der Container geöffnet und die brennende Kleidung abgelöscht. Um auch die letzten Glutnester gezielt ablöschen zu können, musste die Kleidung auseinandergezogen werden.

Die Polizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge.

Immerhin brannten laut Bochmann in der letzten Zeit insgesamt sechs Altkleidercontainer. "Bevor die Brandserie begann, brannten damals auch noch zwei Plakate, welche an Laternen auf dem Parkplatz befestigt waren", so der Wehrleiter weiter.