Brandserie im Erzgebirge? Erneut steht Kleidercontainer in Flammen
Adorf - Erneut kam es in Adorf (Erzgebirge) wegen eines brennenden Kleidercontainers zu einem Feuerwehreinsatz. Insgesamt sechs Container standen bereits in Flammen.
Gegen 23.20 Uhr am Freitagabend wurden die Einsatzkräfte in die Adorfer Hauptstraße zu einem Einkaufsmarkt gerufen. Wieder brannte ein Kleidercontainer.
Das Feuer konnte laut Einsatzleiter Rico Bochmann schnell gelöscht werden. Dabei wurde der Container geöffnet und die brennende Kleidung abgelöscht. Um auch die letzten Glutnester gezielt ablöschen zu können, musste die Kleidung auseinandergezogen werden.
Die Polizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge.
Immerhin brannten laut Bochmann in der letzten Zeit insgesamt sechs Altkleidercontainer. "Bevor die Brandserie begann, brannten damals auch noch zwei Plakate, welche an Laternen auf dem Parkplatz befestigt waren", so der Wehrleiter weiter.
Polizei bittet um Hinweise
So kam es bereits in der Nacht vom 4. auf den 5. November zu einem ähnlichen Vorfall auf demselben Supermarkt-Parkplatz. In der Nacht brannten jedoch gleich zwei Behälter. Polizeiangaben zufolge entstand ein Sachschaden von 300 Euro.
Wer Hinweise zu den Bränden und den möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Stollberg unter der Telefonnummer 037296 900 zu melden.
Titelfoto: André März