16.04.2023 13:00 Brandstiftung bei Dreieich? Heuballen brennen lichterloh

Bei Dreieich in Südosthessen (Landkreis Offenbach) stand in der Nacht zum heutigen Sonntag ein Haufen Heuballen komplett in Flammen - war es Brandstiftung?

Von Florian Gürtler

Dreieich - Die Feuerwehrleute hatten es mit einem regelrechten Flammenberg zu tun - bei Dreieich im südosthessischen Landkreis Offenbach brannte in der Nacht zum heutigen Sonntag ein Haufen Heuballen. Die Polizei schließt Brandstiftung ausschließlich nicht aus. Feuerwehr-Einsatz bei Dreieich in Südosthessen: Ein etwa 20 Meter langer und rund fünf Meter hoher Haufen Heuballen wurde komplett ein Raub der Flammen. © 5VISION.NEWS Das Feuer brach gegen Mitternacht bei einer Feldscheune südöstlich von Dreieich-Offenthal nahe der Dieburger Straße aus, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte. Demnach standen etwa 350 Heuballen in Flammen. Der rund 20 Meter lange und circa fünf Meter hohe Haufen brannte an mehreren Stellen, als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen. Die Feuerwehrkräfte konnten die Flammen nicht mehr löschen, sie mussten "die Ballen kontrolliert abbrennen lassen", wie ein Sprecher erklärte. Der Einsatz habe bis in die frühen Morgenstunden hinein angedauert. Feuerwehreinsätze Kühlschrank fängt Feuer und setzt Bürogebäude in Brand "Wegen der Rauchentwicklung wurde eine Warnmeldung abgesetzt", ergänzte der Polizeisprecher noch. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Ermittler auf rund 20.000 Euro. Zur Brandursache dauern die Nachforschungen der Polizei noch an. Die Feuerwehr war rasch vor Ort, der Brand war aber nicht zu löschen: Die Heuballen bei Dreieich brannten kontrolliert ab. © 5VISION.NEWS "Brandstiftung kann allerdings nicht ausgeschlossen werden", betonte der Sprecher.

Titelfoto: 5VISION.NEWS