NINA Warn-App ausgelöst: Brand am Krefelder Rheinhafen

Krefeld - Ein Brand in einem Entsorgungsbetrieb am Krefelder Rheinhafen hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr am Abend ausgelöst.

Die Feuerwehr bekämpft in Krefeld einen Brand in einem Entsorgungsbetrieb. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

"Wir sind mit massiven Kräften vor Ort oder noch auf dem Weg", schilderte ein Sprecher auf Anfrage.

Nach 19 Uhr sei ein größerer Brand in dem Betrieb auf einem Gewerbeareal gemeldet worden.

Die Rauchbelästigung sei massiv. Der Rauch breite sich auch weiter aus, schilderte der Feuerwehrsprecher.