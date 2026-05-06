NINA Warn-App ausgelöst: Brand am Krefelder Rheinhafen

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In einem Entsorgungsunternehmen am Krefelder Rheinhafen brennt es, die Feuerwehr ist vor Ort. Weil sich der Rauch stark ausbreitet, wird gewarnt.

Von Yuriko Wahl-Immel

Krefeld - Ein Brand in einem Entsorgungsbetrieb am Krefelder Rheinhafen hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr am Abend ausgelöst.

Die Feuerwehr bekämpft in Krefeld einen Brand in einem Entsorgungsbetrieb. (Symbolbild)
Die Feuerwehr bekämpft in Krefeld einen Brand in einem Entsorgungsbetrieb. (Symbolbild)  © Philipp von Ditfurth/dpa

"Wir sind mit massiven Kräften vor Ort oder noch auf dem Weg", schilderte ein Sprecher auf Anfrage.

Nach 19 Uhr sei ein größerer Brand in dem Betrieb auf einem Gewerbeareal gemeldet worden.

Die Rauchbelästigung sei massiv. Der Rauch breite sich auch weiter aus, schilderte der Feuerwehrsprecher.

Man habe daher die Warn-App Nina ausgelöst. Anwohnerinnen und Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen und sich nicht im Freien aufhalten. Über mögliche Verletzte sei nichts bekannt.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa

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