NINA Warn-App ausgelöst: Brand am Krefelder Rheinhafen
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Von Yuriko Wahl-Immel
Krefeld - Ein Brand in einem Entsorgungsbetrieb am Krefelder Rheinhafen hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr am Abend ausgelöst.
"Wir sind mit massiven Kräften vor Ort oder noch auf dem Weg", schilderte ein Sprecher auf Anfrage.
Nach 19 Uhr sei ein größerer Brand in dem Betrieb auf einem Gewerbeareal gemeldet worden.
Die Rauchbelästigung sei massiv. Der Rauch breite sich auch weiter aus, schilderte der Feuerwehrsprecher.
Man habe daher die Warn-App Nina ausgelöst. Anwohnerinnen und Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen und sich nicht im Freien aufhalten. Über mögliche Verletzte sei nichts bekannt.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa