Brandstiftung in Zwickauer Plattenbau: Bewohnerin im Krankenhaus

Zwickau - Hier war offenbar ein Feuerteufel am Werk! In einem Plattenbau in Zwickau brach am Donnerstagabend ein Feuer aus. Eine Bewohnerin (52) musste ins Krankenhaus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Feueralarm in Zwickau am Donnerstagabend: In diesem Plattenbau wurde ein Feuer gelegt. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. © Ralph Köhler/propicture

Gegen 21 Uhr rückten Feuerwehr und Rettungskräfte zum Mehrfamilienhaus an der Erich-Mühsam-Straße aus. Im Keller des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen.



Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Große Schäden entstanden nicht.

"Es konnten lediglich Verrußungen im Treppenhaus festgestellt werden", so die Polizei.