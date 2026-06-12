Brandstiftung in Zwickauer Plattenbau: Bewohnerin im Krankenhaus
Zwickau - Hier war offenbar ein Feuerteufel am Werk! In einem Plattenbau in Zwickau brach am Donnerstagabend ein Feuer aus. Eine Bewohnerin (52) musste ins Krankenhaus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.
Gegen 21 Uhr rückten Feuerwehr und Rettungskräfte zum Mehrfamilienhaus an der Erich-Mühsam-Straße aus. Im Keller des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen.
Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Große Schäden entstanden nicht.
"Es konnten lediglich Verrußungen im Treppenhaus festgestellt werden", so die Polizei.
Eine 52-jährige Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus.
Nun ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung. Ein möglicher Täter konnte noch nicht gefasst werden.
Titelfoto: Ralph Köhler/propicture