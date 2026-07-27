Mutiger Anwohner rettet Katzen aus Brandwohnung

Solingen - Dank eines mutigen Anwohners ist ein ausgedehnter Zimmerbrand in Solingen ( NRW ) noch einmal glimpflich ausgegangen: Der Mann stieg durch ein offenes Küchenfenster ein, um die beiden Katzen der Mieter zu retten.

Die beiden Katzen blieben unverletzt und konnten ihrer Besitzerin übergeben werden. © Tim Oelbermann

Um 18.19 Uhr am Montagabend riefen Nachbarn die Einsatzkräfte, nachdem sie dichten schwarzen Rauch im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses in der Zeppelinstraße bemerkt hatten.

Weil den Angaben zufolge eine junge Frau mit ihrem Kind in der Erdgeschosswohnung lebten, sie das Stichwort umgehend auf "Menschenleben in Gefahr" erhöht worden, berichtet die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden: Sowohl die Mutter als auch das Kind waren zum Brandzeitpunkt nicht in den Räumlichkeiten. Auch die übrigen Hausbewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Der Nachbar wurde vom Rettungsdienst untersucht, blieb aber unverletzt. Die beiden geretteten Fellnasen wurden inzwischen der Mieterin übergeben.

Die Feuerwehr ging mit einem Trupp unter Atemschutz im Inneren gegen die Flammen vor. Parallel dazu löschten weitere Einheiten den Brand von außen durch das Küchenfenster. Anschließend wurden die Brandwohnung und das Treppenhaus belüftet.