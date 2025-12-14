Brandstiftung? Lkw auf Parkplatz wird Opfer der Flammen

Heidenau - In der Nacht zum Sonntag brannte auf dem Parkplatz Am Sportforum in Heidenau ein abgestellter Lkw komplett aus!

Kameraden löschen den Mercedes-Laster auf dem Parkplatz Am Sportforum in Heidenau. © Marko Förster

Gegen 3.30 Uhr schossen Flammen aus dem geparkten roten Mercedes-Benz Atego, kurze Zeit später brannte er bereits lichterloh.

Auch die angrenzenden Büsche gingen in Flammen auf.

"Das Feuer vernichtete das Fahrzeug komplett" konstatierte ein Dresdner Polizeisprecher.