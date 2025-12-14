1.077
Brandstiftung? Lkw auf Parkplatz wird Opfer der Flammen
Heidenau - In der Nacht zum Sonntag brannte auf dem Parkplatz Am Sportforum in Heidenau ein abgestellter Lkw komplett aus!
Gegen 3.30 Uhr schossen Flammen aus dem geparkten roten Mercedes-Benz Atego, kurze Zeit später brannte er bereits lichterloh.
Auch die angrenzenden Büsche gingen in Flammen auf.
"Das Feuer vernichtete das Fahrzeug komplett" konstatierte ein Dresdner Polizeisprecher.
Der Schaden beläuft sich auf rund 45.000 Euro.
Ob es sich um einen technischen Defekt handelt oder um Brandstiftung, ist Bestandteil laufender Ermittlungen.
