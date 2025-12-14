Leer stehendes Gebäude steht komplett in Flammen: Anwohner aufgepasst!

Schwedt/Oder - Ein leer stehendes Gebäude in Schwedt/Oder ( Landkreis Uckermark ) ist in Brand geraten. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Feuerwehr und Rettungsdienst seien vor Ort. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei mitteilte, steht das Gebäude allein, wodurch keine unmittelbare Gefahr bestehe.

Feuerwehr und Rettungsdienst seien im Norden von Schwedt/Oder in Langer Grund im Einsatz.

Nach Angaben der Polizei ist das Gebäude durch den Brand zusammengebrochen.

Laut Warnmeldung haben sich durch den Gebäudebrand Brandgase gebildet.