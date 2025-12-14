Leer stehendes Gebäude steht komplett in Flammen: Anwohner aufgepasst!
Von Jana Kieseyer
Schwedt/Oder - Ein leer stehendes Gebäude in Schwedt/Oder (Landkreis Uckermark) ist in Brand geraten. Die Feuerwehr ist im Einsatz.
Wie die Polizei mitteilte, steht das Gebäude allein, wodurch keine unmittelbare Gefahr bestehe.
Feuerwehr und Rettungsdienst seien im Norden von Schwedt/Oder in Langer Grund im Einsatz.
Nach Angaben der Polizei ist das Gebäude durch den Brand zusammengebrochen.
Laut Warnmeldung haben sich durch den Gebäudebrand Brandgase gebildet.
Anwohner werden dazu aufgefordert, die Einsatzstelle zu meiden und Zufahrtswege für nachrückende Einsatzkräfte freizuhalten. Fenster seien geschlossen zu halten.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa