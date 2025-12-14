Schaden in Millionen-Höhe! Feuer zerstört Lagerhalle voller Möbel

Westoverledingen - Ein Feuer hat eine Halle einer Möbelfirma im Landkreis Leer ( Niedersachsen ) zerstört und einen Millionenschaden verursacht.

Eine Lagerhalle im Landkreis Leer wurde bei einem Feuer zerstört. Es entstand ein Millionen-Schaden. © Lars Penning/dpa

Der Brand sei am frühen Sonntagmorgen aus unbekannter Ursache ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Rund 150 Einsatzkräfte brachten den Brand in der Gemeinde Westoverledingen unter Kontrolle. Das THW riss anschließend die Überreste der Halle ab, damit die letzten Glutnester gelöscht werden konnten.

Durch das Feuer wurde auch ein Gebäude einer angrenzenden Firma beschädigt.

Die Polizei schätzt den Schaden im einstelligen Millionenbereich. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.