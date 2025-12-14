 1.167

Schaden in Millionen-Höhe! Feuer zerstört Lagerhalle voller Möbel

In einer Möbelfabrik im Landkreis Leer brennt eine Halle. Rund 100 Feuerwehrleute sind seit den frühen Morgenstunden vor Ort. Der Schaden ist enorm.

Von Dierk Bullerdieck

Westoverledingen - Ein Feuer hat eine Halle einer Möbelfirma im Landkreis Leer (Niedersachsen) zerstört und einen Millionenschaden verursacht.

Eine Lagerhalle im Landkreis Leer wurde bei einem Feuer zerstört. Es entstand ein Millionen-Schaden.
Eine Lagerhalle im Landkreis Leer wurde bei einem Feuer zerstört. Es entstand ein Millionen-Schaden.  © Lars Penning/dpa

Der Brand sei am frühen Sonntagmorgen aus unbekannter Ursache ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Rund 150 Einsatzkräfte brachten den Brand in der Gemeinde Westoverledingen unter Kontrolle. Das THW riss anschließend die Überreste der Halle ab, damit die letzten Glutnester gelöscht werden konnten.

Durch das Feuer wurde auch ein Gebäude einer angrenzenden Firma beschädigt.

Die Polizei schätzt den Schaden im einstelligen Millionenbereich. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

Die Lagerhalle musste eingerissen werden.
Die Lagerhalle musste eingerissen werden.  © Lars Penning/dpa

Anwohner wurden aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine angrenzende Bundesstraße wurde zwischenzeitlich gesperrt.

