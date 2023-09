Obdachloser bei Feuer in seinem Nachtlager verletzt: Waren zwei Jugendliche die Brandstifter?

Darmstadt - In Darmstadt wurde am Abend des gestrigen Mittwochs ein Obdachloser bei einer Brandstiftung leicht verletzt.

Das Feuer hatten Unbekannte neben dem Einkaufswagen des Obdachlosen gelegt. © 5VISION.NEWS

Die Umstände des Vorfalls sind weiterhin unklar. So sollen zwei Jugendliche in der Nähe des Tatorts beobachtet worden sein, die möglicherweise an der Sache beteiligt waren.

Aber der Reihe nach: So berichtete die Darmstädter Berufsfeuerwehr zunächst über den Kurznachrichtendienst "X" von einem "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" in der Bad Nauheimer Straße.

Demnach habe der Einsatz gegen 21 Uhr stattgefunden. Vor Ort habe es eine intensive Rauchentwicklung an einem Gebäude gegeben, der Brand habe von einem Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden können. Eine Person sei leicht verletzt worden.

Bei dieser Person handelte es sich nun laut eines Polizeisprechers um einen Obdachlosen, der an dem Gebäude an einem geschützten Platz vor einer Fensterfront sein Nachtlager - bestehend aus einem Einkaufswagen sowie Schlafsack und Decken - aufgebaut hatte.

Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, hätten die noch unbekannten Täter das Feuer neben dem Einkaufswagen gelegt, woraufhin die Flammen auf den Wagen übergriffen hätten. Ob die Verletzungen an den Füßen des Obdachlosen jetzt tatsächlich von dem Feuer herrührten, das sei allerdings noch unklar. Er wurde zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.