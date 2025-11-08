Knall im Kinderzimmer: Familie nach Feuer obdachlos

Brekendorf - In Brekendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Freitagabend ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die achtköpfige Familie steht vor dem Nichts.

Eine achtköpfige Familie verlor bei dem Feuer ihr Hab und Gut. © nordpresse/Sebastian Iwersen

Um 18.20 Uhr rief die Familie die Feuerwehr in die Straße Grevensberg in Brekendorf.

Die Kinder hatten einen Knall im Kinderzimmer gehört und ihre Eltern gerufen. Diese entdeckten ein Feuer in der Decke und versuchten den Brand zunächst selbst zu löschen, hatten aber keine Chance, teilte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mit.

Die Feuerwehren aus Brekendorf, Owschlag, Norby und Ascheffel rückten mit knapp 100 Einsatzkräften an und riefen noch einen Leiterwagen aus Rendsburg zu Hilfe.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits der komplette Dachgiebel in Vollbrand. Die Eltern und ihre vier Kinder sowie ein Großelternteil hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon ins Freie gerettet.

Eine Frau musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Löscharbeiten erlitt zudem ein Feuerwehrmann eine leichte Handverletzung.