Schwarze Rauchschwaden über der Lausitz: Lagerhalle steht im Vollbrand
Quatitz (Landkreis Bautzen) - Am Samstagnachmittag kam es im Landkreis Bautzen zu einem Vollbrand einer Lagerhalle.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, sind die Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt noch vor Ort und versuchen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.
Nach ersten Informationen wurde bei dem Feuer im Großdubrauer Ortsteil Quatitz niemand verletzt.
Weitere Informationen wie zum Sachschaden oder zur Brandursache waren zunächst nicht bekannt.
Auf Bildern ist zu sehen, dass sich schwarze Rauchschwaden bildeten, die bereits von Weitem sichtbar waren. Zahlreiche Feuerwehren sind im Einsatz.
