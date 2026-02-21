Schwarze Rauchschwaden über der Lausitz: Lagerhalle steht im Vollbrand

Quatitz (Landkreis Bautzen) - Am Samstagnachmittag kam es im Landkreis Bautzen zu einem Vollbrand einer Lagerhalle.

Schwarze Rauchschwaden waren schon von Weitem zu sehen. © Lausitznews.de

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, sind die Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt noch vor Ort und versuchen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Nach ersten Informationen wurde bei dem Feuer im Großdubrauer Ortsteil Quatitz niemand verletzt.

Weitere Informationen wie zum Sachschaden oder zur Brandursache waren zunächst nicht bekannt.