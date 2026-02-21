Nach Wohnungsbrand in Sachsen: Leiche gefunden
Werdau - Schreckliches Feuer-Drama in Werdau (Landkreis Zwickau) am Samstagmorgen: Nach einem Wohnungsbrand fanden Einsatzkräfte eine leblose Person.
Am Samstagvormittag wurden Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei in den Werdauer Ortsteil Steinpleis alarmiert.
Wie die Polizei mitteilte, war es in einem Wohnhaus an der Straße Weißenbrunn aus noch ungeklärter Ursache zu einem Feuer gekommen.
"In der Brandwohnung wurde eine Person leblos aufgefunden", so die Polizei weiter.
Die Kameraden der Feuerwehren Werdau und Steinpleis waren vor Ort im Löscheinsatz.
Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Ein Ermittler hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.
Titelfoto: majestix77