Nach Wohnungsbrand in Sachsen: Leiche gefunden

Werdau - Schreckliches Feuer-Drama in Werdau (Landkreis Zwickau ) am Samstagmorgen: Nach einem Wohnungsbrand fanden Einsatzkräfte eine leblose Person .

Nach einem Wohnungsbrand entdeckten Einsatzkräfte eine leblose Person. (Symbolfoto) © majestix77

Am Samstagvormittag wurden Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei in den Werdauer Ortsteil Steinpleis alarmiert.

Wie die Polizei mitteilte, war es in einem Wohnhaus an der Straße Weißenbrunn aus noch ungeklärter Ursache zu einem Feuer gekommen.

"In der Brandwohnung wurde eine Person leblos aufgefunden", so die Polizei weiter.