Bewusstloser wacht auf und greift sofort seine Retter an

Bremerhaven - Rettungskräfte in Bremerhaven wurden am Sonntag angegriffen.

Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes mussten den Einsatz abbrechen. © Felix Schulke/Feuerwehr Bremerhaven

Feuerwehr und Polizei machten den Vorfall erst am Dienstag öffentlich. Demnach gab es am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen Einsatz an der Wielandstraße in Bremerhaven.

Angehörige hatten den Rettungsdienst gerufen, weil ein Familienmitglied bewusstlos war und dringend medizinische Hilfe benötigte.

Eine Notärztin und die Besatzung eines Rettungswagens der Feuerwehr behandelten den Mann. Als er wieder zu Bewusstsein kam, soll er plötzlich sehr aggressiv geworden sein und die Einsatzkräfte beschimpft haben.

Es gelang nicht, den Mann zu beruhigen. Schlimmer noch: er soll die Einsatzkräfte angegriffen haben.

Daraufhin brachen diese die Behandlung ab und verließen die Wohnung, um sich in Sicherheit zu begeben. Der Patient folgte ihnen nicht. Alarmierte Polizeibeamte trafen ihn wenig später in seiner Wohnung an. "Auch ihnen gegenüber verhielt er sich aggressiv", heißt es im Bericht.