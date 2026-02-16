Zwei Autos brennen lichterloh: Feuer greift auf Haus und Carport über
Zeven - Plötzlich brannten zwei Autos: In der Nacht zu Montag waren Feuerwehr und Polizei in Zeven (Niedersachsen) im Einsatz.
Gegen 1.45 Uhr wurde ein Brand in der Straße "Hinter der Bahn" gemeldet, teilte die Polizei Rotenburg mit. Nach bisherigen Erkenntnissen brannten zwei geparkte Autos. Die Brandursache sei noch unklar.
Doch damit nicht genug: Die Flammen griffen auf ein Carport und in der Folge auf das angrenzende Wohnhaus über.
Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand das Carport bereits in Vollbrand. Außerdem griffen die Flammen auf das angrenzende Haus über, so die Feuerwehr.
Mehrere Feuerwehren mit rund 80 Einsatzkräften waren vor Ort, um zu verhindern, dass das Feuer noch auf weitere Gebäude übergreift.
Zwei Wohnungen sind vom Feuer betroffen
Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Haus bereits geräumt. Verletzt wurde laut Angaben der Polizei niemand.
Die Schadenshöhe des Brandes stehe noch nicht fest. Auch die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
Erstmeldung um 10.45 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.21 Uhr.
Titelfoto: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)