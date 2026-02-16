Zwei Autos brennen lichterloh: Feuer greift auf Haus und Carport über

Zeven - Plötzlich brannten zwei Autos: In der Nacht zu Montag waren Feuerwehr und Polizei in Zeven (Niedersachsen) im Einsatz.

Zwei Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus wurden von den Flammen erfasst. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Gegen 1.45 Uhr wurde ein Brand in der Straße "Hinter der Bahn" gemeldet, teilte die Polizei Rotenburg mit. Nach bisherigen Erkenntnissen brannten zwei geparkte Autos. Die Brandursache sei noch unklar.

Doch damit nicht genug: Die Flammen griffen auf ein Carport und in der Folge auf das angrenzende Wohnhaus über.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand das Carport bereits in Vollbrand. Außerdem griffen die Flammen auf das angrenzende Haus über, so die Feuerwehr.

Mehrere Feuerwehren mit rund 80 Einsatzkräften waren vor Ort, um zu verhindern, dass das Feuer noch auf weitere Gebäude übergreift.