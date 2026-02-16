Zwei Autos brennen lichterloh: Feuer greift auf Haus und Carport über

Montagnacht gerieten zwei parkende Autos in Zeven in Brand. Das Feuer breitete sich auf ein Carport und ein Haus aus. Verletzt wurde niemand.

Von Svenja-Marie Kahl

Zeven - Plötzlich brannten zwei Autos: In der Nacht zu Montag waren Feuerwehr und Polizei in Zeven (Niedersachsen) im Einsatz.

Zwei Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus wurden von den Flammen erfasst.
Zwei Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus wurden von den Flammen erfasst.

Gegen 1.45 Uhr wurde ein Brand in der Straße "Hinter der Bahn" gemeldet, teilte die Polizei Rotenburg mit. Nach bisherigen Erkenntnissen brannten zwei geparkte Autos. Die Brandursache sei noch unklar.

Doch damit nicht genug: Die Flammen griffen auf ein Carport und in der Folge auf das angrenzende Wohnhaus über.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand das Carport bereits in Vollbrand. Außerdem griffen die Flammen auf das angrenzende Haus über, so die Feuerwehr.

Mehrere Feuerwehren mit rund 80 Einsatzkräften waren vor Ort, um zu verhindern, dass das Feuer noch auf weitere Gebäude übergreift.

Zwei Wohnungen sind vom Feuer betroffen

Die Feuerwehr versuchte zu löschen, allerdings gingen die Flammen bereits auf den Carport und angrenzende Haus über.
Die Feuerwehr versuchte zu löschen, allerdings gingen die Flammen bereits auf den Carport und angrenzende Haus über.
Eine Wohnung des Hauses brannte vollständig aus. Laut Angaben der Feuerwehr griff die Flammen zudem auf eine zweite Wohnung über. In dem Haus sind insgesamt vier Wohneinheiten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Haus bereits geräumt. Verletzt wurde laut Angaben der Polizei niemand.

Die Schadenshöhe des Brandes stehe noch nicht fest. Auch die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Erstmeldung um 10.45 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.21 Uhr.

Titelfoto: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

