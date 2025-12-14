Brennendes Auto sorgt für Feuerwehr-Großeinsatz vor Supermarkt

Hilden - Die Feuerwehr musste am Samstagnachmittag zu einem Brand in einem Discounter in Hilden ( NRW ) ausrücken.

Die Feuerwehr war mit über 50 Einsatzkräften vor Ort. © Patrick Schüller

Gegen 16.15 Uhr wurden die Brandbekämpfer zu dem Einsatz am Lehmkuhler Weg gerufen. Gemeldet wurde ein brennendes Fahrzeug im Ladebereich des Supermarkts.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort war Rauch bereits in den Dachbereich des Ladens gezogen und der Supermarkt laut Feuerwehr stark verqualmt.

Zudem habe die Gefahr bestanden, dass sich das Feuer auch auf den Dachbereich ausbreitet. Das habe allerdings durch den schnellen Einsatz der Kolleginnen und Kollegen verhindert werden können.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung sowie der notwendigen Kontrolle der Zwischendecken dauerten die Lüftungsmaßnahmen im Gebäude längere Zeit an.