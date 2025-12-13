 951

Feuerwehr im Großeinsatz: Fachwerkhaus brennt lichterloh, sechsstelliger Schaden

Am Freitagabend ist ein Wohnhaus in Jork im Landkreis Stade in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit rund 100 Einsatzkräfte an.

Von Bastian Küsel, Svenja-Marie Kahl

Jork - Großeinsatz für die Feuerwehr! Am Freitagabend ist ein Wohnhaus in Jork im Landkreis Stade (Niedersachsen) in Brand geraten.

Mit rund 100 Einsatzkräfte rückte die Feuerwehr zu einem Häuserbrand in Jork aus.  © JOTO

Die Feuerwehr Jork informierte via Instagram über den Einsatz im Westerminnerweg, der gegen 18.05 Uhr seinen Anfang nahm. Die Kräfte baten darum, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

Das Dachgeschoss eines momentan unbewohnten Fachwerkhauses geriet in Brand. Schon beim Eintreffen sahen die Feuerwehrleute von Weitem den Qualm aus dem Dachbereich des Hauses steigen, teilte die Polizei Stade am Samstagvormittag mit.

Problem: Die verwinkelte Bauweise des betroffenen Gebäudes habe die Löscharbeiten erheblich erschwert. Glücklicherweise wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt.

Rund 140 Feuerwehrkräfte konnten den Gebäudebrand und die starke Rauchentwicklung im Laufe des Abends unter Kontrolle bringen. In der Nacht folgten die Nachlöscharbeiten.

Brand verursacht 300.000 Euro Schaden

140 Feuerwehrleute waren am Freitagabend bei dem Brand im Einsatz.
140 Feuerwehrleute waren am Freitagabend bei dem Brand im Einsatz.  © Polizeiinspektion Stade

Für die Dauer war der Jorker Ortskern von der Polizei gesperrt worden.

Nach ersten Ermittlungen waren die Flammen vermutlich in einem Badezimmer im Obergeschoss des Fachwerkhauses ausgebrochen. Dieses werde aktuell saniert. Dabei hatte sich das Feuer schließlich auf den Dachstuhl ausgebreitet.

Genauere Ergebnisse erwartet die Polizei nach weiteren Ermittlungen in den nächsten Wochen.

Der entstandene Schaden wird von Feuerwehr und der Polizei auf ungefähr 300.000 Euro geschätzt.

Erstmeldung, 12. Dezember, 20.32 Uhr; zuletzt aktualisiert, 13. Dezember, 12.05 Uhr.

Titelfoto: JOTO

