08.06.2024 08:19 Brennendes Boot löst Großeinsatz aus: Zahlreiche Kräfte im Einsatz

Bonn - Ein in einer Tiefgarage in Bonn-Tannenbusch abgestelltes Motorboot ist in Flammen aufgegangen und hat damit einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. In Bonn ist es zu einem Großbrand in einer Tiefgarage gekommen. (Symbolbild) © Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn Mehr als 65 Kräfte waren in der Riesengebirgsstraße vor Ort, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Rauch drang aus den Notausgängen und der Ausfahrt der Garage unterhalb einer Wohnanlage. Während Atemschutztrupps die Garage nach Menschen absuchten, löschten weitere Einsatzkräfte das brennende Boot sowie den dazugehörigen Anhänger. Verletzt wurde niemand, den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Titelfoto: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn