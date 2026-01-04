Büro in Grundschule brennt lichterloh: Ermittler haben schrecklichen Verdacht

Haan - In einer Grundschule im Kreis Mettmann ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen und hat ein Büro zerstört.

Rettungskräfte bekamen den Brand im Vergwaltungstrakt der Grundschule schnell unter Kontrolle. © Patrick Schüller

Nach Angaben der Feuerwehr hatte sich gegen 4.10 Uhr ein Anrufer gemeldet und berichtet, dass Flammen im Erdgeschoss der Grundschule zu sehen seien.

Kurz darauf bestätigte sich das Lagebild. Einzig den verbauten Brandschutztüren war es zu verdanken, dass sich das Feuer aus dem betroffenen Büro im Verwaltungsgebäude nicht auf Nebenräume ausbreiten konnte.

Das daneben liegende Sekretariat und das Lehrerzimmer wurden durch den Vorfall nur leicht beschädigt.