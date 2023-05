31.05.2023 11:23 Burg: Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in Flammen

Am Dienstagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Burg zu einem Brand, bei dem mehrere Kellerabteile voll in Flammen standen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Burg - In den frühen Morgenstunden des 30. Mai kam es im Keller eines Mehrfamilienhauses am Südring in Burg (Landkreis Jerichower Land) zu einem Brand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Glücklicherweise wurde keiner der Anwohner verletzt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Nach Angaben der Polizeiinspektion Stendal kam es gegen 8 Uhr zum Vollbrand mehrerer Kellerverschläge des Komplexes. Bei Eintreffen der Polizei hatte die zuständige Feuerwehr bereits 32 Bewohner der betroffenen Hauseingänge evakuiert. Eine genaue Ursache für das Feuer ist bislang nicht bekannt. Erste kriminaltechnische Untersuchen ergaben jedoch, dass eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann. Feuerwehreinsätze Lagerhalle in Brand, benachbartes Hotel muss evakuiert werden Durch den Brand wurden unter anderem die Stromversorgung sowie Wasser- und Abwasserleitungen eines Hauseingangs beschädigt, welche vorübergehend gesperrt wurde. Die Wohnungen selbst wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Um die Unterbringung der Mieter des gesperrten Hauseinganges kümmerte sich die Hausverwaltung. Die Ermittlungen zur Brandursache werden in den nächsten Tagen unter Hinzuziehung eines Brandursachenermittlers fortgeführt. Derzeit ist die Schadenshöhe noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Jerichower Land unter der 03921/920-0 zu wenden.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher