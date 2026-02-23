Bus auf A52 abgefackelt: 250 Liter Diesel laufen auf Asphalt

Essen - Auf der A52 in Nordrhein-Westfalen ist am Sonntagabend ein Bus abgefackelt.

Die Feuerwehr löschte am Sonntagabend einen brennenden Bus auf der A52. © Feuerwehr Essen

Der Bus war gegen 18.25 Uhr in Richtung Düsseldorf unterwegs, als auf Höhe der Anschlussstelle Rüttenscheid der Motorblock im Heck des Wagens in Flammen aufging. Der Fahrer stoppte seinen Bus umgehend.

Die Flammen beschädigten dabei auch den Tank und rund 250 Liter Diesel liefen auf die Fahrbahn, wie die Feuerwehr Essen am Montagmorgen mitteilte.

Während das Heck des Busses nicht mehr gerettet werden konnte, wurden die Flammen im Zuge des Feuerwehreinsatzes mithilfe von Löschschaum erstickt.

Verletzte gab es im Zuge des Bus-Brandes glücklicherweise nicht zu beklagen.