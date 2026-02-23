Gefährliche Überschwemmung bringt Häuser und Öltanks in Gefahr

Kraatz - Starke Regenfälle haben in Kraatz ( Landkreis Oberhavel ) einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst, denn: Wasser von umliegenden Feldern lief über die Straße und drohte in Wohnhäuser einzudringen.

Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerks pumpten das Wasser vom angrenzenden Feld ab. © 7aktuell.de | P.Neumann

Nach Angaben der Feuerwehr war die Situation besonders heikel, da sich in den Kellern der betroffenen Gebäude Heizungsanlagen mit Öltanks sowie wichtige Hausanschlüsse befinden.

Grund dafür sind die derzeitigen Witterungsbedingungen: Wochenlange Minusgrade ließen den Boden tief gefrieren, nun verhindern leichte Plusgrade zusammen mit starken Regenfällen, dass das Wasser versickern kann.

Auch ein bereits errichteter Erdwall zwischen Straße und Feld war durch die Wassermassen gefährdet und drohte zu brechen.

Mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks pumpten die Einsatzkräfte das Wasser vom angrenzenden Feld ab, sodass die Häuser nicht länger gefährdet waren.