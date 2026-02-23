Gefährliche Überschwemmung bringt Häuser und Öltanks in Gefahr
Kraatz - Starke Regenfälle haben in Kraatz (Landkreis Oberhavel) einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst, denn: Wasser von umliegenden Feldern lief über die Straße und drohte in Wohnhäuser einzudringen.
Nach Angaben der Feuerwehr war die Situation besonders heikel, da sich in den Kellern der betroffenen Gebäude Heizungsanlagen mit Öltanks sowie wichtige Hausanschlüsse befinden.
Grund dafür sind die derzeitigen Witterungsbedingungen: Wochenlange Minusgrade ließen den Boden tief gefrieren, nun verhindern leichte Plusgrade zusammen mit starken Regenfällen, dass das Wasser versickern kann.
Auch ein bereits errichteter Erdwall zwischen Straße und Feld war durch die Wassermassen gefährdet und drohte zu brechen.
Mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks pumpten die Einsatzkräfte das Wasser vom angrenzenden Feld ab, sodass die Häuser nicht länger gefährdet waren.
Insgesamt waren etwa 25 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW im Einsatz. Während des Einsatzes wurde die Ortsverbindungsstraße zwischen Kraatz und dem Haesener Weg komplett gesperrt.
Titelfoto: 7aktuell.de | P.Neumann