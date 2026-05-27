27.05.2026 18:03 Bus in Flammen! Feuerwehr hat alle Hände voll zu tun, Fahrzeug brennt völlig aus

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Alle Hände voll zu tun: Ein Brand an einem Linienbus hat am Mittwoch in Hungen im Landkreis Gießen die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Von Jan Höfling

Hungen - Alle Hände voll zu tun: Ein Brand an einem Linienbus hat in Hungen im Landkreis Gießen die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Der Bus wurde durch die Flammen stark beschädigt. © Fuldamedia Angaben eines Sprechers der Polizei zufolge war das Feuer am Mittwoch nach ersten Erkenntnissen im Motorraum des Fahrzeugs ausgebrochen. Der Bus wurde durch die Flammen erheblich beschädigt, die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot anrücken und ist noch vor Ort. Das Wichtigste: Verletzt wurde aber niemand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten alle Hände voll zu tun. © Fuldamedia Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor. Wie es zu dem folgenschweren Brand kommen konnte, ist am späten Nachmittag ebenfalls noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Titelfoto: Fuldamedia