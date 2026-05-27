Feuerwehreinsatz in Klingenthal: Beim "Alm-Terroristen" brennt die Hütte
Klingenthal - Ein Großbrand in der Bergstraße hält Klingenthal (Vogtland) in Atem: Am späten Dienstagnachmittag stieg dichter Rauch aus einem Einfamilienhaus auf. Kurz darauf stand der Dachstuhl in Flammen.
Fünf Freiwillige Feuerwehren bekämpften das Inferno mit insgesamt 50 Kameraden. Im Ortsteil Zwota verbreitete sich schnell die Nachricht, dass es beim selbsternannten "Alm-Terroristen" brennt, der seit Jahren die Zufahrtsstraße "Zur Alm" blockiert.
Vom Brand betroffen war nicht das Wohnhaus, vor dem Barrikaden den Weg für andere Anwohner versperren, sondern ein Nachbargebäude, das nach Angaben der Polizei unbewohnt war und zu dem die Feuerwehren glücklicherweise ungehindert Zugang hatten.
Oberbürgermeisterin Judith Sandner (51, Freie Wähler) eilte am Abend selbst zum Einsatzort, um sich zu informieren: "Da war schon zu sehen, dass das Haus nicht mehr zu retten war. Ich bin froh, dass das Feuer nicht weiter um sich gegriffen hat."
Holzhaus komplett ausgebrannt, Polizei ermittelt zur Ursache
Um an die Glutnester zu gelangen, mussten die Feuerwehrleute sogar Teile des Daches abtragen. Über Nacht seien diese immer wieder aufgeflammt.
Erst in den frühen Morgenstunden am Mittwoch war der Brand endgültig gelöscht.
Das Holzhaus brannte jedoch komplett aus und musste bei den Löscharbeiten zum Teil abgerissen werden, teilte die Polizei mit.
OB Sandner: "Eine Kameradin der Feuerwehr wurde wegen eines Schwächeanfalls im Krankenhaus behandelt. Weitere Verletzte gab es glücklicherweise nicht."
Warum das Feuer ausbrach, ist bislang völlig unklar. Brandermittler der Polizei haben die Untersuchungen aufgenommen.
Irrer Wege-Zoff in Klingenthal: Jetzt streitet die Stadt sogar mit dem Freistaat
Seit knapp 15 Jahren schwelt in Klingenthal der Streit um die Zufahrtsstraße "Zur Alm". Der selbsternannte "Alm-Terrorist" Michael M. hat die Straße mit Sperrmüll so verengt, dass Nachbarn mit Fahrzeugen nicht mehr zu ihren Häusern gelangen. Auch für Rettungs- oder Winterdienst ist die Straße zu eng.
Trotz des Eingreifens zahlreicher Behörden und mehrerer Gerichtsverfahren ist es bisher nicht gelungen, den Weg für Anwohner freizubekommen.
Ein Grund: Die Auffassungen, wie die Blockade gelöst werden kann, unterscheiden sich so stark, dass sich mittlerweile auch die Stadt Klingenthal in einem Rechtsstreit mit dem Freistaat befindet.
Im Raum stehen der Bau einer neuen Straße an anderer Stelle oder die Enteignung des Verursachers und die Ertüchtigung der bisherigen Zufahrt.
Oberbürgermeisterin Judith Sandner (51, Freie Wähler) versichert: "Es ist oberste Priorität, das Problem zu lösen. Wir warten auf einen neuen Bescheid, den es bis Ende des Monats geben soll."
Titelfoto: Stadt Klingenthal