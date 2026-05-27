27.05.2026 17:42 Feuerwehreinsatz in Klingenthal: Beim "Alm-Terroristen" brennt die Hütte

In Klingenthal (Vogtland) brannte am Dienstagnachmittag eine Hütte komplett aus.

Von Mandy Schneider, Amelie Fromm

Klingenthal - Ein Großbrand in der Bergstraße hält Klingenthal (Vogtland) in Atem: Am späten Dienstagnachmittag stieg dichter Rauch aus einem Einfamilienhaus auf. Kurz darauf stand der Dachstuhl in Flammen.

Verheerender Brand in Klingenthal (Vogtland): Am Dienstagnachmittag brannte eine Hütte komplett aus. © Stadt Klingenthal Fünf Freiwillige Feuerwehren bekämpften das Inferno mit insgesamt 50 Kameraden. Im Ortsteil Zwota verbreitete sich schnell die Nachricht, dass es beim selbsternannten "Alm-Terroristen" brennt, der seit Jahren die Zufahrtsstraße "Zur Alm" blockiert. Vom Brand betroffen war nicht das Wohnhaus, vor dem Barrikaden den Weg für andere Anwohner versperren, sondern ein Nachbargebäude, das nach Angaben der Polizei unbewohnt war und zu dem die Feuerwehren glücklicherweise ungehindert Zugang hatten. Oberbürgermeisterin Judith Sandner (51, Freie Wähler) eilte am Abend selbst zum Einsatzort, um sich zu informieren: "Da war schon zu sehen, dass das Haus nicht mehr zu retten war. Ich bin froh, dass das Feuer nicht weiter um sich gegriffen hat."

Klingenthals Oberbürgermeisterin Judith Sandner (51, Freie Wähler) machte sich selbst ein Bild von der Lage. © Igor Pastierovic

Holzhaus komplett ausgebrannt, Polizei ermittelt zur Ursache

Insgesamt 50 Feuerwehrleute rückten am Dienstag zum Brand aus. © Stadt Klingenthal Um an die Glutnester zu gelangen, mussten die Feuerwehrleute sogar Teile des Daches abtragen. Über Nacht seien diese immer wieder aufgeflammt. Erst in den frühen Morgenstunden am Mittwoch war der Brand endgültig gelöscht. Das Holzhaus brannte jedoch komplett aus und musste bei den Löscharbeiten zum Teil abgerissen werden, teilte die Polizei mit. Feuerwehreinsätze Flammeninferno in Luckenwalde: NINA reißt Anwohner aus dem Schlaf OB Sandner: "Eine Kameradin der Feuerwehr wurde wegen eines Schwächeanfalls im Krankenhaus behandelt. Weitere Verletzte gab es glücklicherweise nicht." Warum das Feuer ausbrach, ist bislang völlig unklar. Brandermittler der Polizei haben die Untersuchungen aufgenommen.

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