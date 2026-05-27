Explosion vor Mehrfamilienhaus: Polizei fahndet nach zwei Männern

Groß-Umstadt - Ein lauter Knall riss die Anwohner aus dem Schlaf: Nach der Explosion vor einem Mehrfamilienhaus im südhessischen Groß-Umstadt fahndet die Polizei nach zwei Männern.

Vor einem Wohnhaus in Groß-Umstadt/Richen kam es am Mittwochmorgen zu einer Explosion und einem Brand. (Symbolfoto) © dpa/Boris Rössler

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen im Walter-Trautmann-Weg im Stadtteil Richen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach wählten mehrere Anwohner gegen 5 Uhr den Notruf, nachdem eine Detonation den Wohnblock erschüttert hatte.

Durch Flammen und eine Druckwelle sei "unter anderem die Haustür des Gebäudes" beschädigt worden. "Verletzt wurde niemand", ergänzte ein Sprecher.

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren rasch vor Ort und löschten die Flammen.

Wie die Polizei bei ersten Ermittlungen erfuhr, sahen Zeugen zwei unbekannte Männer, die vom Tatort wegrannten und mit einem Auto flohen.