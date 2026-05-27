Jungtiere drohen aus fünf Metern auf den Boden zu stürzen: Feuerwehr rettet Waschbär-Babys von Vordach

Solingen - Tierische Rettungsmission für die Solinger Feuerwehr : Am Dienstagnachmittag mussten die Brandbekämpfer ausrücken, um vier kleinen Waschbär-Babys zu helfen.

Mit einer Drehleiter rückte die Solinger Feuerwehr aus, um vier Waschbär-Babys von einem Vordach zu holen. © Tim Oelbermann

Anwohner hatten sie auf einem Vordach an der Oberstraße entdeckt und daraufhin die Einsatzkräfte verständigt.

Den Angaben zufolge drohten die Jungtiere zeitweilig aus etwa fünf Metern Höhe auf den Boden zu stürzen. Die Feuerwehr machte sich daher umgehend mit einer Drehleiter auf den Weg zum Einsatzort.

Vor Ort angekommen konnten zwei Waschbären rasch von dem Dach geholt werden. Noch bevor die Besatzung mit dem Drehleiterkorb das dritte Tier erreichen konnte, rutschte dieses ab, konnte letztlich aber dennoch gerettet werden.

Weil sich ein weiteres Jungtier im Dachkasten versteckte, zogen die Einsatzkräfte im weiteren Verlauf einen externen Dachdecker hinzu. Gemeinsam schafften sie es schließlich, auch den letzten Vierbeiner aus seiner misslichen Lage zu befreien.