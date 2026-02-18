Flammen zerstören Einfamilienhaus: Vater muss in Klinik

Staßfurt - Bei einem Brand in Neundorf, einem Ortsteil von Staßfurt ( Salzlandkreis ), ist am Dienstagabend eine Familie gerade so einem schlimmen Unglück entkommen.

37 Kameraden der Feuerwehr waren am Dienstag im Einsatz. (Symbolbild) © Holger Hollemann/dpa

Das Feuer war am Abend in einem Einfamilienhaus in der Lehdestraße ausgebrochen, erklärte das Polizeirevier Salzlandkreis. Beim Eintreffen der Beamten hatten die drei Bewohner, eine dreiköpfige Familie, das Gebäude bereits verlassen.

37 Kameraden der Feuerwehr machten sich umgehend an die Löscharbeiten. Im Anschluss wurde der Brandort von der Polizei beschlagnahmt.

Der 41-jährige Vater wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Mutter und die Tochter blieben glücklicherweise unverletzt.

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar und Teil der laufenden Ermittlungen.