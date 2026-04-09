Carport steht in Flammen: Brand greift auf weitere Gebäude über
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Groitzsch - Feuerwehreinsatz im Groitzscher Ortsteil Hohendorf (Landkreis Leipzig): Am Donnerstagnachmittag stand zunächst ein Carport in Flammen. Das Feuer griff bald jedoch auch auf weitere Gebäude über.
Laut Polizeisprecher Tom Erik Richter ging der Notruf gegen 13.15 Uhr auf der Leiststelle ein.
Demnach meldeten Anwohner zunächst einen brennenden Carport.
Vor Ort eingetroffen stellte die Feuerwehr fest, dass die Flammen bereits auf zwei weitere überdachte Garagen übergegriffen hatten.
Aktuell sind noch mehrere Freiwillige Feuerwehren vor Ort im Einsatz. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zur Brandursache lagen zunächst noch keine Informationen vor.
Titelfoto: EHL Media/ Erik-Holm Langhof