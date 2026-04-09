Carport steht in Flammen: Brand greift auf weitere Gebäude über

Groitzsch - Feuerwehreinsatz im Groitzscher Ortsteil Hohendorf (Landkreis Leipzig): Am Donnerstagnachmittag stand zunächst ein Carport in Flammen. Das Feuer griff bald jedoch auch auf weitere Gebäude über.

Ausgegangen waren die Flammen laut Anwohnern von einem Carport. © EHL Media/ Erik-Holm Langhof

Laut Polizeisprecher Tom Erik Richter ging der Notruf gegen 13.15 Uhr auf der Leiststelle ein.



Demnach meldeten Anwohner zunächst einen brennenden Carport.

Vor Ort eingetroffen stellte die Feuerwehr fest, dass die Flammen bereits auf zwei weitere überdachte Garagen übergegriffen hatten.