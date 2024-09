23.09.2024 19:11 Chemische Reaktion: Fenster und Türen in Mainz-Gonsenheim geschlossen halten!

Am Montag kam es in Mainz-Gonsenheim in einem Industriebetrieb zu einer chemischen Reaktion. Es wird gebeten Fenster und Türen vorerst geschlossen zu halten.

Von Maximilian Hölzel

Mainz - Am Montagnachmittag kam es in Mainz-Gonsenheim in einem Industriebetrieb zu einer chemischen Reaktion samt Rauchentwicklung. Es wird gebeten Fenster und Türen vorerst geschlossen zu halten. Durch die chemische Reaktion in Mainz-Gonsheim entweicht dort übel riechender Dampf aus einem Industriebetrieb. © 5VISION.NEWS Wie die Feuerwehr berichtet, ereignete sich der Vorfall im Industriegebiet "Am Hemel" im Mainzer Stadtteil Gonsenheim.

Es breitete sich zunächst Rauch und in der Folge auch Dampf aus. Die Mainzer Feuerwehr ist aktuell gemeinsam mit dem chemischen Berater des THW im Einsatz. Feuerwehreinsätze Person muss nach Feuer reanimiert werden, auch der hvv ist betroffen Die Einsatzkräfte haben umgehend Messfahrten in der näheren Umgebung des betroffenen Gebiets gestartet, um die Luftqualität zu überwachen. Es bestehe allerdings keine akute Gefahr für die Anwohner, da es sich lediglich um eine Geruchsbelästigung handele. Trotzdem wird vorsorglich geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Behörden planen außerdem, eine Warnmeldung über das Katastrophenwarnsystem KATWARN für die betroffene Umgebung auszulösen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS