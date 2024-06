Chlorgasaustritt in Schwimmbad: Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz

Leichlingen - Nach einem Chlorgasaustritt in einem Schwimmbad in Leichlingen (Rheinisch-Bergischer Kreis) ist es am Sonntag zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Sonntagmittag zum Blütenbad nach Leichlingen aus. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Wie ein Sprecher der Kameraden am Sonntagabend schilderte, waren Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Mittag gegen 11.45 Uhr zum Blütenbad in die Straße Am Schulbusch alarmiert worden.



Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann eine undichte Stelle an der Chlorgasanlage im Technikraum des Schwimmbads fest.

"Alle Sicherheitseinrichtungen hatten ordnungsgemäß ausgelöst", erklärte der Sprecher. So war die Sprinkleranlage innerhalb des Raumes bereits in Gang, um die Chlorgase niederzuschlagen, während die Kameraden die undichte Stelle rasch behoben.

"Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Badegäste oder die Bevölkerung", berichteten die Kameraden. Auch sei niemand verletzt worden.