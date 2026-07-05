Dachgeschoss steht in Flammen: Feuerwehr findet Leiche in Wohnhaus

Illertissen - Tragisches Ende eines Feuerwehreinsatzes im Landkreis Neu-Ulm: Bei Löscharbeiten in einer brennenden Wohnung wurde am Samstagabend eine tote Person gefunden.

Das Haus war in dichten Rauch gehüllt, als die Feuerwehrleute eintrafen. © Screenshot/Instagram/feuerwehr_illertissen

Das Feuer in dem Wohnhaus in Illertissen wurde den Einsatzkräften gegen 20.15 Uhr gemeldet, sagte ein Polizeisprecher.

"Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte waren Flammen aus einem Fenster deutlich sichtbar, zudem trat dichter Rauch aus dem Dachbereich aus", berichtete die Feuerwehr Illertissen bei Instagram.

Die leblose Person wurde während der Löschmaßnahmen in der Wohnung im Dachgeschoss gefunden, in der auch die Flammen ausgebrochen waren.

Sie wurde von den Kameraden ins Freie gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Laut Illertisser Zeitung soll es sich um den 67-jährigen Bewohner handeln.

Die Feuerwehrleute löschten den Brand. Weitere Verletzte soll es nicht gegeben haben.