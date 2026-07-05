Wohnungsbrand im Erzgebirge: Elektrisches Gerät in Flammen

Aue-Bad Schlema - In Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) musste die Feuerwehr am Sonntagmorgen zu einem Wohnungsbrand ausrücken.

In einer Wohnung im Bauzustand kam es am Sonntagmorgen zu einem Brand. © Niko Mutschmann

Als die Einsatzkräfte eintrafen, gab es bereits eine starke Rauchentwicklung.

In einer Wohnung in der Grubenstraße, die sich noch im Bauzustand befindet, brannte laut Einsatzleiter Dirk Vieweg von der Feuerwehr Bad Schlema ein elektrisches Gerät. Dabei handelte es sich offenbar um einen Bautrockner.

Die Wohnung musste gewaltsam geöffnet werden und wurde nach dem Löscheinsatz belüftet.