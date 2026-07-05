Wohnungsbrand im Erzgebirge: Elektrisches Gerät in Flammen
Aue-Bad Schlema - In Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) musste die Feuerwehr am Sonntagmorgen zu einem Wohnungsbrand ausrücken.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, gab es bereits eine starke Rauchentwicklung.
In einer Wohnung in der Grubenstraße, die sich noch im Bauzustand befindet, brannte laut Einsatzleiter Dirk Vieweg von der Feuerwehr Bad Schlema ein elektrisches Gerät. Dabei handelte es sich offenbar um einen Bautrockner.
Die Wohnung musste gewaltsam geöffnet werden und wurde nach dem Löscheinsatz belüftet.
Dadurch, dass die Wohnung auch noch nicht möbliert war, entstand laut Vieweg minimaler Schaden.
Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bad Schlema, Wildbach, Schneeberg und Aue mit insgesamt 35 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen. Ebenfalls vor Ort waren der diensthabende Kreisbrandmeister, der Rettungsdienst sowie die Polizei.
Titelfoto: Niko Mutschmann