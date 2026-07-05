Haus nach Kellerbrand unbewohnbar: Zwei Menschen bei Löschversuch verletzt

Bischberg - Bei einem Hausbrand im Landkreis Bamberg wurden am Samstagabend zwei Bewohner verletzt.

Die Feuerwehr löschte das Feuer, dann musste das Haus in mühsamer Handarbeit geräumt werden. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Der Alarm ging gegen 20 Uhr aus der Schulstraße in Bischberg ein, berichtete die Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, hatten sich die Bewohner schon selbst in Sicherheit gebracht. Bei Löschversuchen erlitten zwei eine leichte Rauchgasvergiftung, eine der Personen musste ins Krankenhaus gebracht werden, bestätigte der Feuerwehr-Sprecher Sebastian Pflaum.

Das Feuer war den Angaben nach im Keller ausgebrochen und rauchte massiv. "Durch das gesamte Haus und im Keller hat man auch eine extreme Brandbelastung durch Kleidungsstücke", erklärt Pflaum gegenüber der Agentur News5.

Dadurch wurde das Löschen zur Herausforderung. Der Keller musste schließlich von Hand geräumt werden.

Unter Atemschutz waren rund 120 Einsatzkräfte bis in den frühen Sonntagmorgen beschäftigt.