Dachstuhl brennt lichterloh: 400.000 Euro Schaden

Heidelberg-Neuenheim - Am Mittwochabend geriet ein Dachstuhl in Heidelberg-Neuenheim in Brand. Alle Wohnungen im Haus sind nicht mehr bewohnbar.

Die Feuerwehr löschte den Brand bis in die Nacht hinein. © Priebe, PR-Video - KREATIVWERK

Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Landeburger Straße gerufen, teilt die Polizei mit.

Der gesamte Dachstuhl stand bereits in Flammen. Durch den Brand und die Löscharbeiten wurden die Wohnungen im Haus so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnt werden können. Die Bewohner mussten anderweitig untergebracht werden.

Zwei Anwohner wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Löscharbeiten dauerten bis 1 Uhr nachts an.