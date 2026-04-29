Verpuffung bei Develey: Arbeiter verletzt

Dingolfing - Bei Reparaturen an einer Heizzentrale der Senf- und Feinkost-Firma Develey in Niederbayern ist ein 30-Jähriger durch eine Verpuffung verletzt worden.

Die Feuerwehr sicherte den Einsatzort im Technikraum der Produktionshalle. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, wurde durch den entstehenden Rauch am Dienstag gegen 9.15 Uhr der Feueralarm in der Produktionshalle des Lebensmittelbetriebs ausgelöst.

Nach ersten Erkenntnissen sei es während laufender Wartungsarbeiten an der Anlage im Technikraum zu einer Verpuffung gekommen. Die Arbeiten wurden von einer externen Herstellerfirma durchgeführt.

Das Gebäude im Landkreis Dingolfing-Landau sei danach evakuiert worden. Der verletzte Handwerker wurde laut Polizei mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht.