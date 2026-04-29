Verpuffung bei Develey: Arbeiter verletzt
Von Robin Pfeiffer und Friederike Hauer
Dingolfing - Bei Reparaturen an einer Heizzentrale der Senf- und Feinkost-Firma Develey in Niederbayern ist ein 30-Jähriger durch eine Verpuffung verletzt worden.
Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, wurde durch den entstehenden Rauch am Dienstag gegen 9.15 Uhr der Feueralarm in der Produktionshalle des Lebensmittelbetriebs ausgelöst.
Nach ersten Erkenntnissen sei es während laufender Wartungsarbeiten an der Anlage im Technikraum zu einer Verpuffung gekommen. Die Arbeiten wurden von einer externen Herstellerfirma durchgeführt.
Das Gebäude im Landkreis Dingolfing-Landau sei danach evakuiert worden. Der verletzte Handwerker wurde laut Polizei mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht.
Die Feuerwehr habe sichergestellt, dass keine Gefahr mehr von der Heizzentrale ausging, sodass das Gebäude etwa eine Stunde nach dem Vorfall wieder betreten werden konnte.
Titelfoto: Daniel Vogl/dpa