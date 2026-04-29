Flammen auf Recyclinghof: Feuerwehr kämpft stundenlang

Bonn - Auf dem Gelände eines Recyclinghofs in Bonn hat es am Mittwochnachmittag einen heftigen Brand gegeben.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das brennende Metall nach rund zweieinhalb Stunden komplett löschen. © Feuerwehr Bonn

Nach Angaben der Feuerwehr sei das Feuer gegen 14.50 Uhr gemeldet worden. Vor Ort stellte sich schließlich heraus, dass ein Berg aus metallischem Recyclingmaterial in Brand geraten war.

Gegen 15.35 Uhr sei schließlich die Anzahl der Einsatzkräfte erhöht worden, um den Flammen schneller Herr werden zu können.

Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Rund um das Gebiet in Alfter sei im Rahmen des Einsatzes eine Rauchentwicklung sowie Geruchsbelästigung bemerkt worden.

Eine Gefahr für die Umgebung bestand dem Feuerwehrsprecher zufolge aber nicht.