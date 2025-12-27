Dachstuhl brennt lichterloh: Mehrfamilienhaus nach Feuer unbewohnbar

Röthenbach - Ein Mehrfamilienhaus im Kreis Lindau ist nach einem Brand am Samstag bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte, dass sich das Feuer ausbreiten konnte. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Laut Polizei waren Nachbarn gegen 3.50 Uhr in der Nacht vom Brandgeruch und Geräuschen geweckt worden.

Trotz des dichten Nebels bemerkten sie den hellen Feuerschein vom Dachstuhl des benachbarten Gebäudes in der Bahnhofstraße und alarmierten die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits nahezu in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Verletzt wurde bislang niemand, so die Polizei.

Ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbarhaus konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Der Schaden ist beträchtlich und liegt im sechsstelligen Bereich.