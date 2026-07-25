Mehrere Brände in Sachsen-Anhalt gelegt: Wieso dies aktuell besonders heikel ist

Genthin - In mehreren Landkreisen in Sachsen-Anhalt steigt die Waldbrandgefahr. Deswegen sind Brandstiftungen - wie im Jerichower Land - umso gravierender.

Bei Genthin wurden vorsätzlich Waldbrände gelegt. © Polizeirevier Jerichower Land

Am Donnerstagnachmittag wurde in der Spanne von nur wenigen Stunden gleich zweimal in Wäldern um Genthin Feuer gelegt.

Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, bemerkten Autofahrer zunächst gegen 16.10 Uhr Rauch und Flammen im Waldgebiet neben den Kleingärten "Birkheide".

Aufgrund des Windes breitete sich das Feuer schnell auf 500 Quadratmeter aus. Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand schließlich löschen, mussten aber nur etwa vier Stunden später erneut ausrücken.

Gegen 20 Uhr meldete eine Augenzeugin ein Feuer im Waldstück zwischen Hüttermühle und Mützel. Hier loderten Flammen auf insgesamt 3500 Quadratmeter, die die Einsatzkräfte bezwingen mussten.