Dachstuhl in Brand: Feuerwehr kämpft mit 100 Einsatzkräften gegen die Flammen

Kiel - Am Samstagvormittag ist in Kiel der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Feuerwehr kämpfte rund zwei Stunden gegen die Flammen. © Lenthe-Medien

Gegen 10.20 Uhr meldeten sich gleich mehrere Anrufer bei Polizei und Feuerwehr, die das Feuer in der Johannesstraße im Stadtteil Kiel-Gaarden meldeten.

Als die Retter eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung in Flammen. In dem betreffenden Haus und den beiden angrenzenden Gebäuden sind insgesamt 72 Personen gemeldet, die evakuiert werden mussten, teilte die Polizei mit.

Über 100 Einsatzkräfte kämpften rund zwei Stunden gegen das Feuer, bis der Brand schließlich unter Kontrolle war.

Zwei Personen wurden durch herabfallende Gegenstände leicht verletzt.