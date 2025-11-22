Feuer in Mehrfamilienhaus: Bewohner suchen Zuflucht in Kirche

Erlangen - Wegen eines Brandes mussten Bewohner eines Hauses in Erlangen in einer Kirche Unterschlupf finden.

Die Feuerwehr brachte den Brand im Keller unter Kontrolle. © NEWS5 / Felix Besold

Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Freitagabend im Keller des Mehrfamilienhauses in der Coburger Straße ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 19 Uhr alarmiert.

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, waberte der dichte Rauch bereits aus den Kellerfenstern.

Die Bewohner konnten alle rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Manche konnten bei geschlossener Tür in ihrer Wohnung bleiben.

Rund 30 bis 35 Menschen fanden während der Löscharbeiten in der nahen Kirche Zuflucht vor der Kälte, so die Polizei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.