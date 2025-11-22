Mehrfamilienhaus brennt im Harz: Bewohnerin verletzt

Thale - Am Freitagabend brannte ein Mehrfamilienhaus im Landkreis Harz . Zwar konnte das Feuer durch die Bewohner gelöscht werden, eine Frau wurde jedoch verletzt.

Im Harz brannte am Abend ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Gegen 18.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Erich-Mühsam-Straße in Thale (Sachsen-Anhalt) gerufen: Eine Briefkastenanlage, die in die Haustür integriert war, hatte Feuer gefangen.

Noch vor dem Eintreffen der Kameraden konnten die couragierten Bewohner den Brand selbstständig löschen, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Dabei zog sich eine Bewohnerin allerdings leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist derzeit völlig unklar und wird ermittelt.