Göttinger Horror-Haus in Flammen: War es Brandstiftung?

Göttingen - In einem bekannten Hochhaus in Göttingen ( Niedersachsen ) ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Es brannte dort nicht zum ersten Mal.

Das Hochhaus machte in der Vergangenheit mehrfach Schlagzeilen. (Archivbild) © Swen Pförtner/dpa

Wie die Polizeiinspektion Göttingen mitteilte, soll gegen 17.25 Uhr eine Wohnung im 12. Stock des Mehrfamilienhauses in Vollbrand geraten sein.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sollen die Flammen bereits aus den Fenstern der Wohneinheit geschlagen haben.

Die Feuerwehr leitete sofort die Löscharbeiten ein und evakuierte vorsichtshalber die angrenzenden Wohnungen auf der Etage.

Ersten Ermittlungen zufolge befanden sich keinen Menschen in dem betroffenen Zweiraumappartement.

Die Einsatzkräfte mussten jedoch Bewohnerin aus einer Nachbarwohnung befreien, die wegen des Rauchs eingeschlossen war. Verletzt wurde laut Polizei jedoch niemand. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.

Bei dem betroffenen Gebäude in der Groner Landstraße handelt es sich um ein heruntergekommenes Hochhaus, welches immer wieder für Schlagzeilen sorgt. In der Vergangenheit hatte es hier schon mehrfach gebrannt.