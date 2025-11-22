Dachstuhl in Brand: Feuerwehr kämpft mit 120 Einsatzkräften gegen die Flammen

Kiel - Am Samstagvormittag ist in Kiel der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Feuerwehr kämpfte rund zwei Stunden gegen die Flammen. © Lenthe-Medien

Gegen 10.20 Uhr meldeten sich gleich mehrere Anrufer bei Polizei und Feuerwehr, die das Feuer in der Johannesstraße im Stadtteil Kiel-Gaarden meldeten.

Als die Retter eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung in Flammen. In dem betreffenden Haus und den beiden angrenzenden Gebäuden sind insgesamt 72 Personen gemeldet, die evakuiert werden mussten, teilte die Polizei mit.

Rund 120 Einsatzkräfte kämpften rund zwei Stunden gegen das Feuer, bis der Brand gegen 12.30 Uhr schließlich unter Kontrolle war. Eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden.

Eine Person wurde verletzt und vom Rettungsdienst versorgt, zudem erlitt eine Einsatzkraft eine leichte Handverletzung. Mehrere Haustiere konnten gerettet und ihren Besitzern übergeben werden.