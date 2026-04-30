Dachstuhl lichterloh in Flammen: Mehrere Bewohner verlieren bei Brand ihr Zuhause

Jessen (Elster) - Feuerwehr im Großeinsatz im Landkreis Wittenberg: Am Mittwochmittag ging der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses plötzlich in Flammen auf. Zahlreiche Bewohner haben ihr Zuhause verloren.

Schon auf Anfahrt war die riesige Rauchwolke, aber auch Flammen zu sehen. © Facebook/Feuerwehr Zahna

Die Einsatzkräfte wurden gegen 12.50 Uhr in die Jüterboger Straße im Jessener Ortsteil Seyda alarmiert, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Nach Angaben der Feuerwehr soll sich in dem brennenden Gebäude früher eine Gaststätte befunden haben. Im Obergeschoss befinden sich demnach Wohnungen.

"Bei Ankunft der ersten Feuerwehren war das Feuer bereits durch den Dachstuhl durchgebrannt", so die Freiwillige Feuerwehr Jessen bei Facebook. Zahlreiche Kameraden mehrerer Wehren aus der Umgebung rückten an und begannen mit den Löscharbeiten.

Eine zunächst vermisste Person habe außerhalb des Hauses schließlich angetroffen werden können.