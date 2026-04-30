Feuer in Autohaus: Mitarbeiter müssen Gebäude verlassen

Jena - Feuerwehreinsatz am Mittwochnachmittag in Jena! In einem Autohaus hatte es eine Verpuffung gegeben.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Das Feuer war kurz vor 16 Uhr aus bislang noch ungeklärten Gründen in einem Raum des Autohauses König "Am Alten Gaswerk" ausgebrochen, wie die Feuerwehr Jena am Donnerstag erklärte.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Neben der Berufsfeuerwehr Jena, Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Jena-Mitte vor Ort gewesen.

Den Angaben nach hatten alle Mitarbeiter des Autohauses das Gebäude rechtzeitig verlassen können. Eine Person war mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.