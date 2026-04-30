Wieder zwei Feuerwehreinsätze: Ist hier ein Brandstifter unterwegs?
Döbeln - Ist in Döbeln ein Feuerteufel unterwegs? Bereits zum vierten Mal ist es in der mittelsächsischen Stadt zu einem Brand mit einem ähnlichen Muster gekommen.
Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Donnerstag zu einem Feuer in der Käthe-Kollwitz-Straße ausrücken. An dem Grundstück eines Kindergartens stand eine Hecke in Flammen.
Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, sodass das Feuer nicht auf andere Pflanzen oder Gebäude übergreifen konnten. Weitere alarmierte Kräfte, die noch zum Löscheinsatz unterwegs waren, konnten ihre Fahrt abbrechen.
Wenig später ging allerdings eine zweite Meldung bei der Feuerwehr ein. Noch während die Kameraden in der Käthe-Kollwitz-Straße löschten, stand nur rund 200 Meter entfernt ebenfalls eine Hecke in Flammen.
Die Polizei kontrollierte den Bereich, konnte aber weder verdächtige Personen noch mögliche Zeugen vor Ort antreffen.
Zwei weitere Brände in vergangenen Tagen
Das Muster wiederholt sich: Laut Polizei gab es bereits in der Nacht zu Dienstag in Döbeln zwei Heckenbrände. Zunächst standen kurz nach Mitternacht etwa 20 Meter einer Hecke in der Zschackwitzer Straße in Flammen. Wenig später stand eine weitere Hecke in der Nachbarschaft in Brand. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Terrasse sowie eine Garage über.
Während es bei den anderen Bränden glücklicherweise keine Verletzten gab, erlitt bei diesem Brand der Bewohner (54) eines angrenzenden Hauses eine Rauchgasvergiftung. Er musste medizinisch behandelt werden.
Der entstandene Schaden bei den vier Bränden summiert sich inzwischen auf mehrere Tausend Euro.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es zwischen den einzelnen Bränden Zusammenhänge gibt.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas