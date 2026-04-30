Wieder zwei Feuerwehreinsätze: Ist hier ein Brandstifter unterwegs?

Döbeln - Ist in Döbeln ein Feuerteufel unterwegs? Bereits zum vierten Mal ist es in der mittelsächsischen Stadt zu einem Brand mit einem ähnlichen Muster gekommen.

Die Polizei prüfte den Bereich um die Brandorte, konnte aber keine verdächtigen Personen antreffen. © EHL Media/Dietmar Thomas

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Donnerstag zu einem Feuer in der Käthe-Kollwitz-Straße ausrücken. An dem Grundstück eines Kindergartens stand eine Hecke in Flammen.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, sodass das Feuer nicht auf andere Pflanzen oder Gebäude übergreifen konnten. Weitere alarmierte Kräfte, die noch zum Löscheinsatz unterwegs waren, konnten ihre Fahrt abbrechen.

Wenig später ging allerdings eine zweite Meldung bei der Feuerwehr ein. Noch während die Kameraden in der Käthe-Kollwitz-Straße löschten, stand nur rund 200 Meter entfernt ebenfalls eine Hecke in Flammen.

Die Polizei kontrollierte den Bereich, konnte aber weder verdächtige Personen noch mögliche Zeugen vor Ort antreffen.