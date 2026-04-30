Großeinsätze im Erzgebirge: Buttersäure-Attacke auf Parteibüro und Bierstübel?
Aue-Bad Schlema - Ein Angriff mit einer unbekannten Flüssigkeit auf ein Parteibüro hat in Aue (Erzgebirgskreis) für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt.
Die Attacke passierte gegen 11 Uhr am Wettiner Platz. Nach ersten Informationen von vor Ort hatten die Täter erst eine Fensterscheibe an einer Eingangstür an einem Mehrfamilienhaus beschädigt und dann durch die entstandene Öffnung eine noch nicht identifizierte, stinkende Flüssigkeit geschüttet.
Spuren davon fanden sich auch auf Stufen im Außenbereich und auf der Straße.
Oberhalb der Räume, die von der Partei "Freie Sachsen" genutzt werden, sind Wohnungen. Die Bewohner wurden vorsorglich evakuiert. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten.
Bei der Flüssigkeit könnte es sich um Buttersäure handeln. Die Untersuchungen dazu laufen aber noch.
Die Feuerwehr hat die betroffenen Flächen mit Wasser gereinigt. Dadurch soll die Geruchsbelästigung reduziert werden. Während des Einsatzes musste der Wettiner Platz gesperrt werden.
Neben Polizei und Feuerwehr war auch ein Gefahrgutzug im Einsatz.
Weiterer Anschlag in Aue
Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, wurde zudem ein Lokal am Brünlasberg ebenfalls attackiert. Auch hier setzten die Täter eine unbekannte Substanz frei. Verletzt wurde niemand.
TAG24-Informationen zufolge handelte es um "Renates Bierstübel" - ein Lokal, das ebenfalls von den "Freien Sachsen" genutzt wird. Das Bierstübel war erst vor kurzer Zeit von der Partei übernommen worden.
Informationen, über den entstandenen Sachschaden und um welche Flüssigkeit es sich genau handelte, liegen derzeit noch nicht vor. Auch ein möglicher Zusammenhang zwischen beiden Fällen ist noch Teil der Ermittlungen.
Die Polizei sucht dazu Zeugen, die an den Tatorten Beobachtungen gemacht haben, die mit den Vorfällen im Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aue unter der Telefonnummer 03771 12-0 entgegen.
Erstmeldung: 30. April, 13.43 Uhr; letzte Aktualisierung: 15.03 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Niko Mutschmann (2)