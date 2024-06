Dachstuhl fackelt komplett ab: Zwei Kinder brauchen Hilfe!

Renchen - In einem Wohnhaus in Renchen im Ortenaukreis ist ein Brand ausgebrochen.

Vom Dachstuhl an dem Einfamilienhaus blieb am Ende nicht viel übrig. © Marco Dürr / EinsatzReport24

Am heutigen Montagmittag gegen kurz vor 12 Uhr wurde in der Straße Teichmatt ein Brand in einem Wohnhaus gemeldet.

Laut Polizeiangaben stand der Dachstuhl des Gebäudes beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Flammen. Das Feuer soll zwei Verletzte gefordert haben. Zwei Kinder würden vorsorglich wegen einer potenziellen Rauchgasvergiftung ärztlich untersucht.

Am Nachmittag war die Hauptstraße in Renchen zwischen der Schwarzwaldstraße und Eisenbahnstraße wegen der Löscharbeiten dicht.