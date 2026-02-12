 1.066

Dachstuhlbrand in Mittelsachsen: Hydranten-Netz macht Probleme

Von Maximilian Schiffhorst

Großschirma - Einsatz für die Feuerwehr in Großschirma (Landkreis Mittelsachsen)! Am späten Mittwochabend mussten sich die Kameraden im Gemeindeteil Siebenlehn um einen Haus-Brand kümmern.

Flammen loderten am Mittwochabend aus dem Dachstuhl eines Siebenlehner Wohnhauses.  © Roland Halkasch

Ersten Angaben zufolge schlugen gegen 23.10 Uhr bereits bei der Ankunft die Flammen aus einem Dachstuhl am Markt. Zunächst hätte das zu schwache Hydranten-Netz für Probleme gesorgt, weshalb mehrere Tanklöschfahrzeuge für einen Pendelverkehr nachgefordert seien.

Mittels zweier Drehleitern bekämpften die Kräfte im Außenangriff den Brand. Dabei musste das Dach geöffnet werden, um Löscherfolge zu erzielen, berichtet ein Reporter.

Zwei Bewohner und ein Hund seien gerettet worden. Es gab glücklicherweise keine Verletzten, erklärte die Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Zwei Drehleitern wurden für den Außenangriff genutzt.  © Roland Halkasch
Eine Drohne diente zur Kontrolle des betroffenen Bereichs.  © Roland Halkasch

"Laut Feuerwehr waren die Löschmaßnahmen am Donnerstag kurz nach 5 Uhr beendet", so ein Sprecher. Zur Brandursache könne man noch keine Aussage treffen.

Vor Ort waren circa 130 Einsatzkräfte aus den Landkreisen Mittelsachsen, Meißen und
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

