Dachstuhlbrand in Mittelsachsen: Hydranten-Netz macht Probleme
Großschirma - Einsatz für die Feuerwehr in Großschirma (Landkreis Mittelsachsen)! Am späten Mittwochabend mussten sich die Kameraden im Gemeindeteil Siebenlehn um einen Haus-Brand kümmern.
Ersten Angaben zufolge schlugen gegen 23.10 Uhr bereits bei der Ankunft die Flammen aus einem Dachstuhl am Markt. Zunächst hätte das zu schwache Hydranten-Netz für Probleme gesorgt, weshalb mehrere Tanklöschfahrzeuge für einen Pendelverkehr nachgefordert seien.
Mittels zweier Drehleitern bekämpften die Kräfte im Außenangriff den Brand. Dabei musste das Dach geöffnet werden, um Löscherfolge zu erzielen, berichtet ein Reporter.
Zwei Bewohner und ein Hund seien gerettet worden. Es gab glücklicherweise keine Verletzten, erklärte die Polizei auf TAG24-Nachfrage.
"Laut Feuerwehr waren die Löschmaßnahmen am Donnerstag kurz nach 5 Uhr beendet", so ein Sprecher. Zur Brandursache könne man noch keine Aussage treffen.
Vor Ort waren circa 130 Einsatzkräfte aus den Landkreisen Mittelsachsen, Meißen und
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.
Titelfoto: Roland Halkasch