Dachstuhlbrand in Mittelsachsen: Hydranten-Netz macht Probleme

Großschirma - Einsatz für die Feuerwehr in Großschirma (Landkreis Mittelsachsen)! Am späten Mittwochabend mussten sich die Kameraden im Gemeindeteil Siebenlehn um einen Haus-Brand kümmern.

Flammen loderten am Mittwochabend aus dem Dachstuhl eines Siebenlehner Wohnhauses. © Roland Halkasch

Ersten Angaben zufolge schlugen gegen 23.10 Uhr bereits bei der Ankunft die Flammen aus einem Dachstuhl am Markt. Zunächst hätte das zu schwache Hydranten-Netz für Probleme gesorgt, weshalb mehrere Tanklöschfahrzeuge für einen Pendelverkehr nachgefordert seien.

Mittels zweier Drehleitern bekämpften die Kräfte im Außenangriff den Brand. Dabei musste das Dach geöffnet werden, um Löscherfolge zu erzielen, berichtet ein Reporter.

Zwei Bewohner und ein Hund seien gerettet worden. Es gab glücklicherweise keine Verletzten, erklärte die Polizei auf TAG24-Nachfrage.